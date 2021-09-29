Центробанк разработал проект «Приоритетных направлений повышения доступности финансовых услуг на ближайшие три года» и вынес его на общественные обсуждения.

В комментарии к проекту указано, что к ключевым задачам своей деятельности регулятор относит повышение доступности финансовых услуг через развитие онлайн-каналов обслуживания. Оно должно сопровождаться снижением рисков цифрового неравенства и усилением кибербезопасности.

«Возможность быстрого и безопасного доступа к любой финансовой услуге в любое время, в любом месте — это то, что должен в будущем иметь потребитель и что рынок и регулятор будут считать качественным обслуживанием», – отмечают в Центробанке.

В проекте документа Банк России отмечает необходимость учета интересов и тех потребителей, которые в силу разных причин не могут или не готовы получать финансовые услуги через Интернет. «Крайне важно сохранять физические точки доступа к таким услугам на отдаленных и малонаселенных территориях c недостаточно развитой связью. Кроме того, необходимо продолжать адаптацию офисов финансовых организаций и дистанционных услуг к возможностям людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан», – говорится в комментарии.

Банк России предложил всем заинтересованным сторонам обсудить, какие шаги нужно предпринять, чтобы граждане с невысоким уровнем дохода могли использовать более широкий ассортимент финансовых продуктов и услуг с должным качеством, и какие меры потребуются по усилению их защиты. Среди возможных подходов, предлагаемых регулятором, — внедрение принципов ответственного кредитования, создание условий для защиты населения с относительно невысокими доходами от спонтанных финансовых решений, повышение ценовой доступности финансовых продуктов и услуг, которой в том числе будет активно способствовать развитие цифровой инфраструктуры.

В ЦБ пообещали продолжить работу по реализации механизма фондирования малых банков для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке выхода компаний на фондовый рынок, развитию финансовых платформ, краудфинансирования и факторинга, сервисов Системы быстрых платежей для бизнеса и других инфраструктурных решений.

«Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг на ближайшие три года» будут утверждены Банком России в окончательной редакции после завершения общественного обсуждения и учета поступивших предложений. Комментарии по проекту принимаются до 10 октября 2021 года.