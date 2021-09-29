Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Севергазбанку на уровне «ruA-», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

В комментарии агентства указано, что рейтинг кредитоспособности СГБ обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватными позициями по капиталу, операционной эффективности и ликвидности, умеренно высоким качеством активов, а также приемлемой оценкой уровня корпоративного управления.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает относительно невысокие конкурентные позиции банка в основных сегментах российского банковского рынка. Банк СГБ является стратегическим партнером НПФ «Газфонд пенсионные накопления», участвует в реализации ряда проектов в сфере транспортной инфраструктуры и ЖКХ, что позволяет ему масштабировать бизнес. Диверсификация бизнеса оценивается как низкая ввиду размещения существенного объема средств в высоколиквидные активы. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска оценивается как невысокая, а концентрация активов на связанных с бенефициарами кредитной организации структурах оценивается агентством как приемлемая.

Как отметили эксперты, СГБ поддерживает нормативы достаточности капитала на адекватном уровне, при этом устойчивость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков оценивается как невысокая. Ввиду размещения существенного объема средств в высоколиквидные, но низкодоходные инструменты уровень чистой процентной маржи оценивается как низкий. Показатели рентабельности бизнеса поддерживаются банком на адекватном уровне.

Клиентский кредитный портфель Банка СГБ на 1 августа 2021 года составлял около 34% валовых активов, большую часть из которого занимают кредиты физическим лицам. По данным МСФО, качество требований к юрлицам и индивидуальным предпринимателям находится на приемлемом уровне, отраслевая диверсификация оценивается как адекватная. Уровень обеспеченности кредитного портфеля находится на адекватном уровне.

Гарантийный портфель банка составлял 111% капитала на 1 августа 2021 года, наибольшая доля (около 40%) приходится на гарантии принципалам, занятым в сфере строительства. Качество гарантийного портфеля оценивается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. На средства юрлиц как на крупнейший источник фондирования на 1 августа 2021 года приходилось около 60% привлеченных средств, при этом большая часть данных средств представлена остатками на расчетных счетах и характеризуется высокой волатильностью. Ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейших групп кредиторов, но ввиду аффилированности некоторых из клиентов с собственниками и стратегическими партнерами банка риски оттока данных средств на среднесрочном горизонте оцениваются как минимальные.

Уровень корпоративного управления Севергазбанка оценен как приемлемый. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Качество управления банком оценивается как адекватное исходя из текущего уровня качества активов и операционной эффективности банка. Вместе с тем негативное влияние на уровень рейтинга оказывает сложная структура собственности банка ввиду значительного числа промежуточных компаний до конечных собственников (более пяти уровней компаний до конечного бенефициара).

«В настоящее время банк работает в рамках стратегии развития на период до 2021 года включительно. Новая стратегия развития находится в стадии разработки и, по информации представителей банка, не предполагает существенного изменения бизнес-модели — банк продолжит оказывать своим клиентам полный комплекс банковских услуг, особое внимание также будет уделяться работе со стратегическими партнерами», — говорится в комментарии.