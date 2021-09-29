Объем автокредитов, выданных за январь — август 2021 года, вырос на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 620,1 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за восемь месяцев 2021 года было выдано 616,6 тыс. автокредитов, что на 29% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма автокредита выросла на 33,1% по сравнению с августом прошлого года и составила 1,096 млн рублей.

Совокупный портфель автокредитов российских кредитных учреждений по итогам августа 2021 года достиг 1,047 млрд рублей, рост к августу 2020-го составил 20,8%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля автокредитов сохраняется на стабильно среднем и приемлемом для данного вида кредитов уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по автокредитам на конец августа снизился до 6,23%, что на 1,57 процентного пункта ниже уровня на 31 августа 2020 года.

Средний срок выдаваемого автокредита по итогам августа 2021 года составляет 60,4 месяца, что на 14,6% выше показателя августа 2020 года.