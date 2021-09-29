Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий.

По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, пишет «Прайм» .

Титов отметил, что «нет ничего хуже этого состава преступления», потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме. «Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», — сказал Титов.