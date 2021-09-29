Новые особые экономические зоны будут созданы в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Соответствующие постановления подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.

Так, на территории ОЭЗ «Оренбуржье» планируется разместить не менее восьми компаний. В их числе — производители пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также на площадке будет запущена линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал.

В инфраструктуру ОЭЗ «Оренбуржье» из регионального бюджета будет направлено 1,67 млрд рублей. При этом объем частных инвестиций в новые производства к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 900.

В Смоленской области будет открыта ОЭЗ «Стабна», на территории которой планируется реализовать не менее шести инвестпроектов. В частности, построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 600.

В особой экономической зоне «Иваново» планируют начать работу пять резидентов. Это компании, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. На новых предприятиях будет трудоустроено 3,2 тыс. человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

«Особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь — налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях», — говорится в пресс-релизе.