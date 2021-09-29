Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе «60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы».

«До пандемии Россия была одним из мировых лидеров по числу трудовых мигрантов. Их число доходило до 11 миллионов. К сожалению, значительная их часть работает нелегально. По разным оценкам — до 2,5 миллиона. И эта проблема непосредственно касается и россиян. Такое положение дел искривляет рынок труда, зарплаты искусственно занижены. Эта тенденция к снижению зарплат нарушает права российских граждан. Нужно оздоровление рынка труда», — заявил Фадеев.

Он подчеркнул, что многие работодатели фактически открыто заявляют о нарушении закона. Как отмечает Фадеев, они признаются, что им выгодно иметь работника без контракта, так как не надо платить налоги.

«При этом такие работодатели говорят о необходимости выполнения стратегических задач, решения жилищных проблем. Но мне кажется, что нельзя нарушать закон при решении таких задач. Все мигранты должны быть в трудовом поле», — сказал глава СПЧ.