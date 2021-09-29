Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «ЛУКОЙЛа» Алексея Бессонова. Как сообщили в суде , он проходит по делу о незаконном использовании инсайдерской информации.

По этому же делу и по той же статье (часть 2 статьи 185.6 Уголовного кодекса РФ) арестован Кирилл Семешкин.

О том, что Банк России выявил неправомерное использование инсайдерской информации при осуществлении операций с валютными парами рубль/доллар на торгах Московской биржи при продаже валютной выручки «ЛУКОЙЛа» в декабре 2015 года, стало известно в мае 2018-го.

ЦБ установил, что в декабре 2015 года Семешкин, действуя от имени и в интересах инвестиционной Ronin Europe Ltd. (Кипр), неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации. При этом Семешкин не являлся сотрудником этой компании. Как говорил журналистам директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки «ЛУКОЙЛа», включая цену продажи, объем валюты, а также время появления заявки в торговой системе биржи.

Инсайдерской информацией обладал Бессонов (впоследствии он уволился), который подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объем поручения и порядок его исполнения. Получаемая Семешкиным инсайдерская информация позволяла компании Ronin Europe Ltd. совершать сделки с «ЛУКОЙЛом», приобретая валюту по заниженной цене. В результате неправомерного использования инсайдерской информации Ronin Europe Ltd. получила доход в размере не менее 146 млн рублей, сопоставимый ущерб нанесен «ЛУКОЙЛу». Объем самих операций составил несколько сотен миллионов долларов.

Всего за 18, 28 и 29 декабря 2015 года ЦБ зафиксировал и подтвердил семь операций с использованием инсайдерской информации, каждая из них приводила к изменению котировок пары рубль/доллар на 0,1—0,5% от текущей рыночной цены.