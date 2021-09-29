Объем ипотечных кредитов, выданных за январь — август 2021 года, вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,653 трлн рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за восемь месяцев 2021 года было выдано 507,9 тыс. ипотечных кредитов, что на 8,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма ипотечного кредита выросла на 19,9% по сравнению с августом прошлого года и составила 3,38 млн рублей.

Совокупный портфель ипотечных кредитов российских кредитных учреждений по итогам августа 2021 года достиг 5,355 трлн рублей, рост к августу 2020 года составил 20,5%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля ипотечных кредитов сохраняется на стабильно низком уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец августа составляет 1,23%, что на 0,43 процентного пункта ниже уровня на 31 августа 2020 года.

Средний срок выдаваемого ипотечного кредита по итогам августа 2021 года составляет 220,5 месяца, что на 10,3% выше показателя августа 2020 года.

В топ-5 регионов по выдаче ипотечных кредитов вошли: Москва (объем выдачи в августе 2021 года — 33,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (11,3 млрд рублей), Московская область (10,2 млрд рублей), Новосибирская область (6,8 млрд рублей), Тюменская область (6,1 млрд рублей).