Банк России установил официальные курсы валют на 30 сентября.

Курс доллара вырос на 25,25 копейки, составив 72,7608 рубля (72,5083 рубля на 29 сентября). Курс евро увеличен на 20,03 копейки, до 84,8755 рубля (84,6752 рубля на 29 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,77 рубля (минус 3 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 84,82 рубля (минус 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,68—72,85 рубля за доллар и 84,1—85,3 рубля за евро.