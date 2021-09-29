Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом позитивно оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии текущего года. Такую оценку он дал в среду, открывая заседание правительства.

«Сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие. Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — отметил глава Кабмина.

«Доходы [бюджета] превысили прогнозное значение более чем на треть. В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», — сказал Мишустин.

По его словам, проект нового бюджета и весь бюджетный пакет 30 сентября должны быть направлены в Госдуму.