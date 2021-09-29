Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом позитивно оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии текущего года. Такую оценку он дал в среду, открывая заседание правительства.

«Сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие. Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — отметил глава Кабмина.

«Доходы [бюджета] превысили прогнозное значение более чем на треть. В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», — сказал Мишустин.

По его словам, проект нового бюджета и весь бюджетный пакет 30 сентября должны быть направлены в Госдуму.

Правительство скорректирует проект бюджета на 2022 год перед внесением в Госдуму

Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022—2024 годы, одобренный правительством 21 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, уточняя, что свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.