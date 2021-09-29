Проект нового федерального бюджета на 2022—2024 годы и весь бюджетный пакет 30 сентября должны быть направлены в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Проект [бюджета на следующие три года] практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию», — сказал председатель правительства.

По его словам, бюджетный пакет предстоит обсудить с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте.

Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом позитивно оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии текущего года. Такую оценку он дал в среду, открывая заседание правительства.

Кабмин впервые направит регионам больше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера. Мишустин пояснил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке и теперь за счет введения плавающих ставок может предоставлять дополнительные средства производителям.

Рыбопромышленники смогут получить налоговые льготы за развитие производства и переработки на территории РФ, сборы за вылов рыбы и морепродуктов будут пересмотрены, увеличение коснется прежде всего экспортных видов, отметил глава Кабмина. По словам Мишустина, компании «могут получить вычет и оплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях».