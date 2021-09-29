Вызовы, которые поставила перед экономикой России пандемия коронавируса, учли при разработке нового нацплана развития конкуренции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

«Пандемия привела к появлению новых вызовов. Повлияла на многие экономические процессы. Усилился интерес наших граждан и бизнеса к цифровизации и электронной коммерции. Эти и другие изменения были учтены при подготовке нового национального плана развития конкуренции, который рассчитан на ближайшие пять лет», – отметил он.

По словам главы Кабмина, план утвердили в начале сентября. «Его цель — создать благоприятные условия для инновационного развития, повышения предпринимательской и социальной активности», – пояснил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году завершилось действие предыдущего национального плана развития конкуренции. «Он позволил в два раза снизить количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти. Увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках государственного заказа. Добиться того, чтобы во всех отраслях экономики, за исключением сферы естественных монополий и оборонно-промышленного комплекса, появились конкурентные условия. Работало не менее трех компаний», – заключил он.