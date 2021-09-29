На рынке производных финансовых инструментов на текущий момент отсутствуют системные риски для финансовой стабильности, однако они могут возникнуть в короткие сроки ввиду темпов развития ПФИ. К такому выводу приходит Банк России в обзоре тенденций и рисков на рынке деривативов.

В ЦБ констатируют, что динамичное развитие в России рынка производных финансовых инструментов отражает растущую заинтересованность участников в хеджировании рыночного риска. Наиболее распространены на российском финрынке процентные и валютные ПФИ, причем наибольший рост отмечается в сегменте процентных ПФИ, которые по объему номинала уже превысили валютные.

По данным Центробанка, за последние годы произошел существенный рост позиций участников на рынке валютных деривативов: со 150 млрд до почти 200 млрд долларов за период с 2018 года. Этому способствовали рост торгового оборота России на международном рынке, увеличение привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов, прежде всего по операциям carry trade, а также проводимая Банком России политика по девалютизации финансового сектора, поясняет регулятор. Последний фактор снизил для банков привлекательность предоставления валютных кредитов и покупки облигаций, повысив актуальность использования валютных деривативов для управления валютной позицией.

Кроме того, наблюдался резкий рост объемов сделок с процентными деривативами в рублях: в номинальном выражении объем рынка увеличивался более чем в полтора раза ежегодно с 2018 года и превысил 10 трлн рублей. «Мы связываем это с двумя факторами. Во-первых, с активным наращиванием кредитования по плавающим ставкам в условиях развития управления процентным риском банками. Во-вторых, в 2020 году произошел рост операций в долларах США, что во многом было вызвано снижением ставок денежного рынка в долларах до околонулевого уровня», — комментируют в ЦБ.

Уточняется, что существенным сегментом рынка ПФИ являются также процентные деривативы в иностранной валюте, их объем сопоставим с размером рынка валютных деривативов.

По информации регулятора, основную долю на российском рынке процентных ПФИ занимают процентные свопы. Несмотря на снижение их доли в общем объеме процентных деривативов, они продолжают играть ведущую роль на рынке. Основными участниками процентных свопов являются системно значимые кредитные организации и нерезиденты: на нетто-основе, как правило, интерес системных банков заключается в уплате нерезидентам фиксированных платежей через процентные свопы в обмен на плавающие поступления. Такая возможность для системно значимых банков крайне важна с учетом роста доли краткосрочных пассивов и возможного негативного влияния роста процентных ставок на чистые процентные доходы банков, подчеркивают в ЦБ.

Там обращают внимание на то, что российские институциональные инвесторы (негосударственные пенсионные фонды и страховые компании) не заинтересованы в хеджировании процентного риска их будущих обязательств и, соответственно, в использовании процентных ПФИ. Это объясняется преимущественно средне- и долгосрочным характером данных обязательств, выплаты по которым не предполагают гарантированного дохода для получателей от результата выбранной инвестиционной стратегии. Гарантированная минимальная доходность по договорам инвестиционного или накопительного страхования жизни, как правило, достигается путем размещения активов в депозит.

Участниками рынка процентных свопов являются также нефинансовые компании, однако масштаб их участия на рынке ограничен. Они используют процентный своп в качестве инструмента по хеджированию роста процентных ставок в случае привлечения кредитов по плавающим ставкам. «Однако в настоящее время объем привлекаемых кредитов по плавающим ставкам существенно превышает объем их сделок с процентными свопами. Таким образом, потенциал возможного будущего роста рынка за счет нефинансовых компаний представляется существенным», — рассуждают в ЦБ.

В обзоре отмечается, что нередко корпоративные заемщики отказываются от хеджирования процентного риска. Это может привести к негативным последствиям в период ужесточения денежно-кредитной политики и в целом требует внимания регулятора с позиции потенциальных рисков для финансовой стабильности, считают в ЦБ. «Так, в случае повышения процентных ставок в экономике отсутствие должного внимания у корпоративных заемщиков к управлению процентным риском может создать проблемы прежде всего для менее крупных компаний (в том числе молодых предприятий), которые зачастую в большей степени зависят от кредитных средств и не располагают широким спектром источников фондирования. Вместе с тем расширение кредитования по плавающей ставке без хеджирования в соответствующих объемах процентного риска заемщиками повышает риски неплатежей по кредитам непосредственно для самих банков», — объясняет свои опасения регулятор.

По информации ЦБ, на российском рынке ПФИ также обсуждается вопрос выбора эталонного индикатора для использования в процентных деривативах. В настоящее время основными используемыми индикаторами являются ставки MosPrime Rate, RUONIA и ключевая ставка Банка России. Вместе с тем на фоне глобальной тенденции отказа от использования индикативных ставок в пользу альтернативных безрисковых индикаторов вопрос выбора надежного и репрезентативного основного процентного индикатора становится еще более актуальным, отмечает Центробанк и сообщает о готовящемся информационно-аналитическом материале на эту тему.

В ЦБ указывают на наметившийся рост доли сделок с процентными форвардами в сегменте процентных деривативов, но это пока «нишевой» инструмент (сделки заключаются между узким составом российских банков и иностранными участниками).

«Сделки с процентными опционами наиболее интересны крупнейшим российским банкам и нефинансовым компаниям, — отмечают в ЦБ. — Нефинансовые компании с их помощью предпочитают хеджировать кредит, полученный по плавающей ставке. Нефинансовые компании выступают основными покупателями процентных опционов, а крупные банки-кредиторы — продавцами. Крупные банки, имеющие эффективную систему управления рыночными рисками, минимизируют риски от продажи опционов, делая их управляемыми и умеренными. В то же время непокрытые продажи нефинансовыми клиентами процентных опционов (нечастые, но иногда встречающиеся операции) могут способствовать накоплению рисков, в связи с чем представляется целесообразным осуществлять периодический мониторинг присутствия на этом рынке нефинансовых организаций».



«На текущем этапе результаты анализа рынка ПФИ не указали на наличие значимых критических угроз или уязвимостей для финансовой стабильности. Вместе с тем в качестве потенциальных рисков мы выделяем запрет или сокращение возможности заключать сделки с иностранными участниками вследствие санкционных ограничений, возникающих кредитных или рыночных рисков. В связи с этим важно стимулировать развитие локального рынка ПФИ, в том числе за счет расширения участия на нем институциональных инвесторов», — заключают в Центробанке.