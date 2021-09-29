Рубль в сентябре опередил в росте все валюты стран с развивающейся экономикой, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, результаты которых приводит РБК , с начала месяца рубль укрепился к доллару на 0,68%, в то время как остальные валюты ослабли, в том числе гонконгский доллар, китайский юань и тайваньский доллар. К концу сентября курс доллара опустился до 72,6 рубля, в то время как в конце августа он находился на уровне 73,2 рубля. Рубль по итогам сентября может стать единственной валютой среди валют стран с развивающейся экономикой, которая укрепилась к доллару.

Укреплению рубля помог взлет цен на энергоносители. На этой неделе стоимость нефти Brent впервые почти за три года превысила 80 долларов за баррель на фоне беспрецедентного подорожания газа и слабой реакции стран ОПЕК+, которые не спешат наращивать добычу сырья.

Российская валюта смогла укрепиться, несмотря на угрозу введения Соединенными Штатами ограничений на покупку российского государственного долга для американских инвесторов на вторичном рынке. В апреле президент США Джо Байден уже ввел ограниченные санкции в отношении российских облигаций федерального займа, запретив американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, но оставив возможность торговать этими бумагами на вторичном рынке.

«Главный фактор укрепления рубля — рост цен на нефть и газ, который должен продолжиться до конца года, и без разговоров о новых санкциях рубль должен быть еще выше», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Он ожидает, что уже в октябре российская валюта укрепится до отметки 71 рубль за доллар.

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой полагает, что серьезных рисков у рубля нет, несмотря на возможный рост доллара и базовых ставок на мировом рынке. Экономика, обладающая крайне умеренным потенциалом роста ВВП в среднесрочном периоде при ответственной монетарной и бюджетной политике, обеспечивает инвесторам в рублевые активы, в том числе в гособлигации, довольно приемлемое соотношение риска и доходности, поэтому больших оттоков средств инвесторов-нерезидентов не происходит. Рубль в таких условиях в ближайшее время продолжит торговаться по отношению к доллару в диапазоне 72,5—73,5 рубля, прогнозирует эксперт. К концу года нацвалюта может укрепиться до 71—72 рублей за доллар.

Несмотря на жесткую риторику Федеральной резервной системы США о возможности скорого сворачивания стимулирующих программ и снижение аппетитов к риску на глобальных рынках, рубль выглядит устойчиво благодаря высоким ценам на нефть, оценивают аналитики компании «ВТБ Капитал Инвестиции». Они ожидают, что рубль продолжит укрепление к американской валюте и к концу года курс доллара снизится до 71 рубля.



Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец прогнозирует укрепление нацвалюты до 70 рублей за доллар на конец года. «Рубль давно недооценен фундаментально. Этому способствует санкционная премия — но мы ждем, что на фоне высоких цен на сырье, смягчения квот на добычу ОПЕК и улучшения настроений международных инвесторов по отношению к странам с развивающимися рынками рубль сможет частично уменьшить эту недооцененность до конца года», — сказала эксперт.