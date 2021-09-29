Фондовые торги в России завершились в среду разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 058,37 пункта. Индекс РТС повысился на символические 0,01% до отметки 1 756,52.

Акции «Полюса» снизились в цене на 1,51%, Мосбиржи — на 0,86%, «Норникеля» — на 0,73%, «Яндекса» — на 0,6%, МТС — на 0,5%, СберБанка — на 0,24%. Бумаги «Магнита» подорожали на 1,75%, «Газпрома» — на 1,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,24%.



Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, индекс Мосбиржи преимущественно следовал динамике «голубых фишек», давление на которые оказали общемировые настроения. «Неоднозначная ситуация с госдолгом США, неожиданно слабая статистика по потребдоверию в США, а также опасения по инфляции охладили аппетит инвесторов к риску, тем самым потянув вниз котировки на рынке энергоносителей. Впрочем, вышедшие недельные данные в США по рынку энергоносителей, указавшие на устойчивость спроса в стране, позволили фьючерсам на Brent отыграть большую часть внутридневных потерь, вернув спрос на акции отечественных нефтяных компаний», — написал эксперт.

«В ближайшие дни индекс Мосбиржи может перейти к боковому движению на фоне невнятной мировой конъюнктуры и ожиданий развития событий на рынке нефти, что способно скорректировать спрос на акции «нефтянки» и задать динамику фондовому рынку в дальнейшем», — рассуждает аналитик.

