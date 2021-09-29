Алексей Левченко покидает пост председателя правления банка «Ренессанс Кредит». Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, в этой связи первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса Татьяна Хондру начиная с 15 октября будет исполнять обязанности предправления с последующим утверждением ее кандидатуры в Банке России.

По словам генерального директора группы «Онэксим» (входит в структуру владения банком. — Прим. Банки.ру) Дмитрия Разумова, Левченко «сыграл ключевую роль как в становлении организации, так и в ее дальнейших значительных успехах на финансовом рынке». «То, каким является банк сейчас, — это во многом заслуга Алексея», — отметил Разумов, поблагодарив Левченко за «профессионализм и личный вклад в развитие компании на протяжении 18 лет».



Татьяна Хондру работает в «Ренессанс Кредите» с 2004 года. До прихода в банк она в течение восьми лет работала в General Electric во Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии и России.