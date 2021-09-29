Московский Кредитный Банк заключил с девелоперской компанией Sminex договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму 17 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на финансирование затрат, связанных с реализацией проекта строительства элитного жилого комплекса «Лаврушинский», уточняется в сообщении МКБ.

Новый дом на Якиманке «Лаврушинский» расположен в окружении малоэтажной застройки, благодаря чему из большинства квартир открываются панорамные виды на достопримечательности центра Москвы: как следует из релиза банка, это дом «с прямыми видами на Кремль». Согласно проекту, на территории ЖК будет самый большой на рынке элитной недвижимости двор-парк площадью 1,4 га с развитой инфраструктурой.

По словам директора департамента по работе с клиентами недвижимости и инфраструктуры МКБ Кирилла Филиппенкова, покупателям квартир, апартаментов, машино-мест будет предложена линейка продуктов для привилегированных клиентов от «МКБ Private Banking», а также будут доступны услуги семейного офиса.



«Совместно с МКБ мы запустили индивидуальную услугу для покупателей «Лаврушинского». Не теряя времени, они могут открыть счет эскроу в нашем офисе продаж, где сотрудник банка оформит все необходимые документы», — добавила директор финансово-юридического департамента Sminex Елена Кульбикова.