С 1 октября начнет действовать постановление правительства, касающееся правил предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг. Федеральная налоговая служба опубликовала разъяснения в этой связи, уточнив, что обязанность отчитываться о таких переводах введена федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ.

Так, сдавать отчет о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа необходимо, если соблюдены два условия:

электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;

в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600 тыс. рублей.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября текущего года за III квартал 2021-го, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021-го, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо представлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.



В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление о необходимости их исправления, следует из релиза.