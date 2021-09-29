Потребительские цены в России выросли за период с 21 по 27 сентября текущего года на 0,29%, с начала сентября — на 0,49%, с начала года — на 5,2%. Такую оценку представил в среду Росстат .

Как напоминает Минэкономразвития в материале на эту тему, инфляция за предыдущую неделю (с 14 по 20 сентября) равнялась 0,1%.

«Продовольственная инфляция составила 0,4% (0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%). На плодоовощную продукцию цены выросли на 0,27%. На отчетной неделе темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,23%, при этом цены на бензин практически не изменились. В секторе туристических и регулируемых услуг наблюдалась незначительная инфляция после четырех недель снижения цен (плюс 0,13%)», — уточняют в МЭР.

В годовом выражении инфляция на 27 сентября, по данным МЭР, достигла 7,26%, в том числе продовольственная — 9,41%, рост цен на непродовольственные товары — 7,85%, удорожание регулируемых и туристических услуг — 4,26%.

Согласно материалам МЭР, публиковавшимся ранее, по состоянию на 20 сентября годовая инфляция оценивалась в 6,96%.

По мнению Банка России, недельные данные по инфляции «сильно зашумлены» и не позволяют говорить об устойчивых тенденциях.

«Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее — временные или постоянные, можно будет судить, только когда появится более полная информация о ценах», — приводит комментарий пресс-службы Центробанка ТАСС .



Регулятор дал понять, что может обновить прогноз по инфляции с учетом поступающей информации в день решения по ключевой ставке — 22 октября.