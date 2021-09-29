Инвестиционный холдинг SFI (бывший «Сафмар Финансовые инвестиции») завершил сделку по продаже негосударственному пенсионному фонду «Внешэкономфонд», входящему в инвестиционную группу «Русские фонды», 100% акций НПФ «Моспромстрой-Фонд». Об этом в среду сообщили в SFI.

«SFI принял решение о стратегическом выходе из пенсионного бизнеса в конце 2020 года. Первым шагом стала продажа НПФ «Сафмар» группе компаний «Регион» в первом квартале 2021 года. Теперь мы выходим из нашего последнего пенсионного актива. С помощью данной сделки мы продолжим формировать запас ликвидности, который может быть использован для разных целей, в том числе для приобретения новых активов», — прокомментировал сделку генеральный директор SFI Авет Миракян.



НПФ «Моспромстрой-Фонд» был основан в 1995 году для материальной поддержки выходящих на пенсию работников ПАО «Моспромстрой» и стабилизации численности сотрудников организации. В декабре 2018 года пенсионный фонд, являвшийся на тот момент некоммерческой организацией, был преобразован в акционерное общество. Фонд оказывает услуги негосударственного пенсионного обеспечения для 3,82 тыс. участников, в том числе 1,35 тыс. человек уже получают пенсионные выплаты.