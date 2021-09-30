Семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек, пишут «Известия» . С такой инициативой выступил ОНФ в письме в «ДОМ.РФ». Действующие правила семейной ипотеки могут вызывать вопросы и недопонимание со стороны граждан: не исключена вероятность возникновения путаницы в определении жилья на первичном и вторичном рынках, также сказано в письме. Общественники предложили дать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

В городах, где не строится жилье, невозможно воспользоваться самыми распространенными льготными программами, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» гендиректор РАСК Николай Алексеенко. Поэтому предлагается распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех — пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье, сказал он. Также нужно постепенно двигаться в сторону введения зависимости параметров программы от различных факторов, так программа станет более адресной, пояснил он.

Положения постановления, регулирующие порядок реализации программы «Семейная ипотека», содержат специфические правовые термины, позволяющие разграничить виды приобретаемой недвижимости и формы ее приобретения, но понятие «новостройка» более доступно для граждан и предполагает определение жилья, находящегося на этапе строительства, указали в «ДОМ.РФ».

В «Эксперт РА» спрогнозировали рекорд по выдаче ипотеки в России в этом году Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Инициатива носит социальный характер и призвана поддержать в первую очередь узкие слои населения и покупателей вторичного жилья, а не застройщиков, отметил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его словам, главное, чтобы льготная ипотека на вторичном рынке не оттянула на себя спрос с сегмента новостроек, поэтому ее стоит распространить только на регионы, где не ведется строительство нового жилья. Все программы льготной ипотеки должны распространяться только на определенные льготные категории граждан, тогда это будет адресная помощь, уверена президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

По мнению акционера, управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, распространение льготной ипотеки на вторичный рынок — идея спорная. Покупая квартиру в новостройке, особенно на начальной стадии строительства, можно сэкономить до 30—40% в сравнении со «вторичкой», указал эксперт. Еще одна цель субсидирования — стимулирование строительства в России и приближение ввода к цели нацпроекта «Жилье и городская среда» — 120 млн кв. м в год. В случае стимулирования вторичного рынка ни одна из целей не будет достигнута, считает он. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, льготные программы стимулируют именно девелоперов, но чрезмерное увеличение спроса в сегменте новостроек привело к заметному росту цен, что снизило их доступность. Предложение о расширении льготного кредитования на вторичное жилье способно создать дополнительную ценовую конкуренцию и, главное, повысить доступность жилья в регионах, где дефицит новостроек, уверен эксперт.