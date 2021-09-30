Расходы на нацпроекты в ближайшие три года планируется увеличить на 340 млрд рублей, или на 4% относительно заложенных ранее уровней, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. Таким образом, в 2022—2024 годах траты на приоритетные цели составят 8,4 трлн рублей.

Так, в 2022 году на нацпроекты потратят 2,7 трлн рублей, в 2023 году — 2,8 трлн рублей, а в 2024-м — 2,9 трлн рублей. При этом внутри самих нацпроектов ожидается масштабное перераспределение средств: с комплексного плана модернизации инфраструктуры снимут почти 40% финансирования, с нацпроекта «Жилье и городская среда» — 11%, а с «Международной кооперации и экспорта» — 8%. Параллельно ассигнования на нацпроект «Культура» вырастут на 68%, а на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%.

Вместе с тем финансирование отдельных нацпроектов подвергнется резким изменениям. Так, сильнее всего сократят траты на Комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры — на 39%, или 335 млрд рублей. Большая часть суммы (231 млрд рублей) должна была пойти на строительство автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, однако ее уже профинансировали в 2019—2020 годах, говорится в документе.

Голикова: расходы на реализацию нацпроектов и посланий президента за три года вырастут на 67% Расходы на реализацию мероприятий национальных проектов и поручений, данных в рамках посланий президента, достигнут в 2022—2024 годах 11,5 трлн рублей, рост составит 67%. Как сообщается на сайте правительства, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Урежут и нацпроект «Жилье и городская среда» — на 11%, или 61 млрд рублей. На 3 млрд рублей снизят ассигнования на стимулирование бюджетного строительства и на 113 млрд рублей — на расселение граждан из аварийного жилья, которое признали таковым до 2017 года. В то же время на сокращение непригодного для проживания фонда, который получил этот статус после 2017 года, наоборот, добавят 44 млрд рублей в 2022—2023 годах. Кроме того, уменьшат финансирование нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно снизится на 8%, или 41 млрд рублей. Сокращение затрат коснется прежде всего компенсаций на транспортировку товаров организациям промышленности — их урежут почти на 22 млрд рублей.

Впрочем, на ряд нацпроектов ассигнования, наоборот, увеличат. На 68%, или 52 млрд рублей, вырастут траты на проект «Культура», причем 20 млрд рублей из них пойдут на реализацию мер из послания президента Федеральному собранию: капремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, реконструкцию музеев. Остальные 30 млрд рублей потратят на производство государственного контента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%, или 497 млрд рублей. При этом 507 млрд рублей на него добавят в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов регионам, а 44 млрд рублей урежут с мероприятий по развитию федеральной магистральной сети из-за опережающего финансирования. На 16%, или 48 млрд рублей, увеличатся расходы на нацпроект «Экология» — эти средства направят на имущественный взнос государства в компанию по обращению с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Также на 16% повысят финансирование нацпроекта «Образование» (в рублевом выражении изменение составит 73 млрд рублей), на 7% (30 млрд рублей) вырастут ассигнования на «Науку и университеты» и почти на 3% (70 млрд рублей) — на нацпроект «Демография». Последний усилят ежемесячными выплатами на детей до трех лет (43 млрд рублей) и на первенцев (порядка 30 млрд рублей). Кроме того, на 1%, или на 7 млрд рублей, вырастут расходы на нацпроект «Здравоохранение» — главным образом за счет строительства больницы в Курске.