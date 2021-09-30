Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги — речь идет о переносе сроков с декабря на сентябрь, пишут «Известия» . Такой проект законодательного собрания Владимирской области Госдума планирует рассмотреть в октябре.

Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для физлиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов, что приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, и к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения обязательств, говорится в пояснительной записке.

В России предложили обнулить транспортный налог помогающим перевозить инвалидов Законом предусмотрена отмена транспортного налога для лиц, имеющих машины с мощностью двигателя до 70 л. с.

В некоторых фракциях заявили, что законопроект можно было бы поддержать. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, транспортный налог нужно отменять. Что касается других налогов, если регионы считают, что сроки нужно менять, то необходимо это обсуждать и рассматривать, заявил он. Как отметил первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ в Госдуме Николай Арефьев, если этот законопроект принимать, то надо полностью переносить всю финансовую отчетность на сентябрь, в этом случае могут возникнуть сложности с расчетом налогов. По его словам, вместо переноса сроков уплаты налогов целесообразней сделать в законе оговорку, чтобы деньги переходили на следующий год. В «Справедливой России — За правду» считают, что инициативу можно поддержать. Если это местные налоги, то логика есть в том, чтобы они взимались в ранние периоды, чтобы бюджетные средства использовались более эффективно, заявил глава комитета по финансовому рынку, член фракции Анатолий Аксаков.

Политтехнолог Александр Твердов считает, что для бюджетов регионов законопроект будет полезен, но население может этого и не понять. Осенью у людей заканчиваются деньги, потому что возникает много других целей, на которые их можно потратить, а в октябре, как правило, начинают расти цены на продукты питания, пояснил эксперт.