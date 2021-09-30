Мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55 лет имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в отделении ПФР по Нижегородской области.

Получить эти средства за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953—1967 годах, и женщины 1957—1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 год и их работодатель платил страховые взносы.

Также воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, отметили сотрудники ПФР.

При этом не важно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде. Однако единовременная выплата не касается людей, имеющих накопительную пенсию.