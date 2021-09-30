Средства материнского (семейного) капитала чаще всего используются для улучшения жилищных условий. К такому выводу пришла Счетная палата РФ по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала».

Согласно отчету Счетной палаты, с 2007 по 2020 год государственные сертификаты на МСК получили 10,87 млн семей с детьми. Из них полностью распорядились средствами 5,78 млн семей (53,2%), частично — 2,63 млн семей (24,2%).

Большая часть, 6,93 млн семей, израсходовали полученные средства на улучшение жилищных условий. На получение образования детей направили свои сертификаты 1,07 млн семей. На свое пенсионное обеспечение МСК использовали 5,19 тыс. матерей. За счет МСК 324 семьи, в которых есть дети-инвалиды, приобрели товары и услуги для их социальной адаптации и интеграции в общество. По состоянию на 1 января 2021 года ежемесячную выплату на текущие нужды за счет материнского капитала получали 269,18 тыс. малообеспеченных семей.

В документе указано, что из средств материнского капитала на улучшение жилищных условий семьи израсходовали 2,729 трлн рублей. Из них 1,815 трлн рублей (66,5%) направлены на погашение кредитов (займов), в том числе ипотечных. Необоснованно принятых решений об использовании МСК не установлено.

«В то же время при использовании средств на улучшение жилищных условий до сих пор сохраняются риски мошеннических действий со стороны кредитных потребительских и жилищно-строительных кооперативов. Это влечет обналичивание средств МСК и втягивание владельцев сертификатов в незаконные схемы», — предупредили в Счетной палате.

За 2009—2020 годы на реализацию МСК израсходовано 2,948 трлн рублей.

«Финансирование из федерального бюджета ежегодно полностью покрывало потребность в средствах. В то же время недостатки планирования необходимых объемов финансовых ресурсов обусловили рост остатка средств федерального бюджета. На 1 января 2021 года остаток составил 110,23 млрд рублей», — говорится в отчете.