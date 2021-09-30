Российский фондовый рынок на открытии торгов в четверг демонстрирует уверенный рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи вырос на 0,56% — до 4 081,26 пункта, рост индекса РТС составил 0,69% — до 1 768,62 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова предполагает продолжение попыток коррекционного роста на российском фондовом рынке.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны… В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются выйти в плюс и вернуться к повышению ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Развитие нисходящей коррекции, однако, может продолжиться в нефтегазовом секторе на фоне приостановки ралли в энергетических активах. В течение дня зарубежные площадки будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и в целом нельзя исключать их закрытия в небольшом коррекционном плюсе. На российском рынке последний день можно будет купить акции «Распадской» и «Белуга Групп» с полугодовыми дивидендами».

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов в четверг прогнозирует рост российских индексов на фоне положительных внешних факторов.

«Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинства «голубых фишек»: более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой — 77,8 доллара за баррель… В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», а также «Газпрома», от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 рублей… Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за «Сбером»: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок», — рекомендует аналитик.