Регулятор рекомендует банкам, микрофинансовым организациям и страховщикам предоставлять клиентам возможность быстро получить консультацию или решить возникшую проблему через свои официальные сайты и мобильные приложения, а также социальные сети и мессенджеры, сообщила пресс-служба ЦБ.

Лучшие практики финансовых организаций по взаимодействию с потребителем через сайты и мобильные сервисы содержатся в обзоре для участников финансового рынка, подготовленном Банком России.

В обзоре описаны проблемы, с которыми могут сталкиваться потребители, обращаясь в финансовые организации через современные каналы коммуникаций. Среди них — недостаточное информирование о финансовых продуктах и услугах, несанкционированное использование персональных данных граждан (кибермошенничество), отсутствие возможности оперативно получить обратную связь при использовании цифровых каналов взаимодействия. Для решения этих проблем рекомендовано использовать лучшие практики, описанные в обзоре.

«Сейчас потребители далеко не всегда могут получить нужную информацию либо оперативный ответ на свой вопрос или обращение по цифровым каналам связи. Внедрение лучших практик позволит повысить качество информирования и взаимодействия с потребителями, в том числе по вопросам особенностей финансовых продуктов, порядка отказа от них, подачи жалобы на ненадлежащее оказание услуги или продажу финансового продукта, не отвечающего потребностям клиента», — говорится в релизе.