Соотношение размера собственных средств неквалифицированного инвестора и заемных средств при совершении операций с форекс-дилером будет рассчитываться по каждой валютной паре, и оно будет меньше установленного законом уровня 1:50.

Как сообщила пресс-служба Центробанка, это предусматривает новая редакция «Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера ».

Документ разработан Ассоциацией форекс-дилеров, утвержден регулятором и вступает в силу с 1 октября 2021 года.

«Стандарт определяет формулу расчета кредитного плеча. Форекс-дилеры будут вправе заключать с неквалифицированными инвесторами договор при условии, что сумма обеспечения, необходимого для допуска к торгам, будет рассчитываться каждый торговый день исходя из колебаний валютных курсов за последний год. Вводимые требования направлены на защиту инвесторов от резких колебаний валют и от вероятной потери финансовых вложений», — пояснили в Центробанке.