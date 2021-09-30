Средний срок автокредита в августе 2021 года составил 4,56 года, увеличившись на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 1,8%.

Самый большой средний срок выданных автокредитов был отмечен в Ханты-Мансийском АО (4,75 года), Тюменской области (4,74 года), Краснодарском крае (4,73 года), а также в Ростовской и Оренбургской (по 4,73 года) областях. Самые небольшие средние сроки по выданным автокредитам отмечены в Москве и Санкт-Петербурге — 4,29 и 4,42 года соответственно.

Самый значительный рост данного показателя продемонстрировали Воронежская область (плюс 19,7%), Ханты-Мансийский АО (плюс 19,5%), Оренбургская (плюс 19,3%), Нижегородская (плюс 18,7%) и Кемеровская (плюс 18,6%) области. Меньше всего средний срок автокредита вырос в Ростовской (плюс 15,5%), Тверской (плюс 15,5%) и Тульской (плюс 15,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредита вырос на 17,5% и 17,6% соответственно.