В правительстве решили смягчить бюджетную политику — донастроить параметры бюджетного правила в пользу увеличения расходов, пишут «Ведомости», уточняя, что, в частности, планируется пересмотреть принцип так называемого структурного первичного дефицита, который является частью бюджетного правила и устанавливает максимально допустимый объем расходов федерального бюджета.
Сейчас, согласно Бюджетному кодексу (БК), он определен в абсолютном значении — 585 млрд рублей; планируется смоделировать этот показатель таким образом, чтобы он коррелировал с ростом экономики. В частности, в правительстве предлагают установить размер структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, рассказал знакомый с ситуацией собеседник, информацию подтвердили два близких к правительству источника.
На следующий год объем экономики прогнозируется на уровне 133,3 трлн рублей, следует из последних оценок Минэкономразвития, причем 0,5% от этой суммы — 670 млрд рублей; таким образом, благодаря донастройке правила расходы следующего года можно будет увеличить примерно на 80 млрд рублей — при условии, что поправки в БК будут одобрены Госдумой.
Изначально норма о структурном дефиците появилась в ответ на необходимость выделить дополнительные расходы в бюджете на нацпроекты — в 2018 году; был сформирован так называемый Фонд развития инфраструктуры — как инструмент управления нацпроектами, который, по сути, и состоял из дополнительного финансирования за счет расширения предельного объема расходов на величину первичного структурного дефицита.
На совещании у президента в конце прошлой недели его помощник Максим Орешкин высказал ряд замечаний к проекту бюджета на 2022—2024 годы, который был одобрен правительством 21 сентября; претензии Орешкина касались прежде всего расходов бюджета на следующий год, он предлагал нарастить их на существенную величину.
Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022—2024 годы, одобренный правительством 21 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, уточняя, что свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.