В правительстве решили смягчить бюджетную политику — донастроить параметры бюджетного правила в пользу увеличения расходов, пишут «Ведомости» , уточняя, что, в частности, планируется пересмотреть принцип так называемого структурного первичного дефицита, который является частью бюджетного правила и устанавливает максимально допустимый объем расходов федерального бюджета.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу (БК), он определен в абсолютном значении — 585 млрд рублей; планируется смоделировать этот показатель таким образом, чтобы он коррелировал с ростом экономики. В частности, в правительстве предлагают установить размер структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, рассказал знакомый с ситуацией собеседник, информацию подтвердили два близких к правительству источника.

На следующий год объем экономики прогнозируется на уровне 133,3 трлн рублей, следует из последних оценок Минэкономразвития, причем 0,5% от этой суммы — 670 млрд рублей; таким образом, благодаря донастройке правила расходы следующего года можно будет увеличить примерно на 80 млрд рублей — при условии, что поправки в БК будут одобрены Госдумой.

Изначально норма о структурном дефиците появилась в ответ на необходимость выделить дополнительные расходы в бюджете на нацпроекты — в 2018 году; был сформирован так называемый Фонд развития инфраструктуры — как инструмент управления нацпроектами, который, по сути, и состоял из дополнительного финансирования за счет расширения предельного объема расходов на величину первичного структурного дефицита.

На совещании у президента в конце прошлой недели его помощник Максим Орешкин высказал ряд замечаний к проекту бюджета на 2022—2024 годы, который был одобрен правительством 21 сентября; претензии Орешкина касались прежде всего расходов бюджета на следующий год, он предлагал нарастить их на существенную величину.