Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 231,4 млрд рублей и 30,5 млрд рублей по итогам восьми месяцев и августа 2021 года, увеличившись в 4,4 и в 3,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Чистые операционные доходы группы до резервов составили 539,3 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года и 64,6 млрд рублей в августе 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 31,2% и 29,5% соответственно. В структуре чистых операционных доходов на долю чистых процентных и комиссионных доходов пришлось 98,5%.

Чистые процентные доходы составили 418,8 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года и 57,8 млрд рублей в августе 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,0% и 25,9% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, отметили в ВТБ, составив 3,8% в августе и за восемь месяцев 2021 года.

Чистые комиссионные доходы группы составили 112,5 млрд рублей за восемь месяцев 2021 года (рост на 34,4% год к году) и 13,8 млрд рублей в августе 2021 года (рост на 26,6% год к году).

«Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий трансакционный бизнес группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса. По итогам восьми месяцев 2021 года доля чистых комиссионных доходов в структуре чистых операционных доходов до резервов увеличилась до 20,9% по сравнению с 20,4% за аналогичный период прошлого года», — пояснили в ВТБ.

По состоянию на 31 августа 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1%.

«В августе наблюдался равномерный рост кредитования физических и юридических лиц. По итогам восьми месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования», — отмечается в релизе.

Кредиты физическим лицам увеличились в августе на 1,8%, с начала года — на 14,6%, до 4,4 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в августе на 1,8% и на 6,8% с начала года, до 9,9 трлн рублей. Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась по итогам восьми месяцев до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года.

По состоянию на 31 августа 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 17,2% и составили 15 трлн рублей.

В августе средства юридических лиц увеличились на 0,6%, с начала 2021 года — на 27,6%, до 9,1 трлн рублей. Портфель средств физических лиц увеличился в августе на 0,7%, с начала года — на 4,4%, до 6 трлн рублей, на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы увеличилась по итогам восьми месяцев 2021 года до 82,7% (78,1% — на 31 декабря 2020 года).

Стоимость риска составила 0,8% по итогам восьми месяцев 2021 года и 0,3% в августе 2021 года по сравнению с 2,1% и 1,8% в аналогичных периодах прошлого года.

«Рост прибыльности способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 8 процентных пунктов по итогам восьми месяцев 2021 года и составило 33,5%», — указано в отчете.

Расходы группы на содержание персонала и административные расходы в августе выросли на 8%, что в ВТБ пояснили ростом инвестиций в цифровую трансформацию и расширение возможности онлайн-сервисов.