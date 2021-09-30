ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 1 октября.

Курс доллара понизился на 9,66 копейки, составив 72,6642 рубля (72,7608 рубля на 30 сентября). Курс евро снизился на 57,05 копейки, до 84,305 рубля (84,8755 рубля на 30 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,73 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 84,35 рубля (минус 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,59—72,83 рубля за доллар и 84,24—84,6 рубля за евро.