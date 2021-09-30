Банк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, подготовил подборку специальных предложений и особых условий для клиентов старшего возраста, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Среди них карта «Мир» «Пенсионная» — дебетовая карта для получения пенсий и пособий в линейке банка. Для держателей карты банк предоставляет ряд преимуществ: начисление до 5% ежемесячно на остаток на счете, бесплатные снятия наличных в банкоматах по всей России, до 20% возврата стоимости покупок (кэшбэк), три месяца СМС-сервиса в подарок, бесплатная доставка курьером.

Среди преимуществ карты «Пенсионная»: отсутствие платы за выпуск, перевыпуск и обслуживание; отсутствие требований по минимальному неснижаемому остатку по счету для начисления процентов; кэшбэк вместо бонусов, в том числе возврат средств за покупки в аптеках и продуктовых магазинах; повышенные лимиты снятия наличных и бесплатных переводов по системе быстрых платежей; оплата ЖКХ — без комиссии.

Также банк предлагает старшему поколению возможность открыть вклады на индивидуальных условиях — это надбавка 0,1% по вкладам «Стратег online», «Рантье online» и пониженная минимальная сумма открытия по вкладу «Управляемый online» — 5 тыс. рублей.

Среди спецпредложений для пожилых людей — кредит «Пенсионный». Предусмотрены простое оформление по паспорту, сниженная ставка при получении пенсии на счет в банке (скидка 1%), расширенные возрастные границы (до 72 лет).