Проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов внесен в Государственную думу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022—2024 годы в профильный комитет ГД по бюджету и налогам.
По словам Володина, после проверки профильным комитетом всего пакета внесенных документов на соответствие Бюджетному кодексу законопроект о бюджете будет вынесен на дополнительное заседание Совета Думы 1 октября.
«Решением Совета проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, Счетную палату, Центральный банк и Общественную палату для отзывов и предложений», — отметил он, добавив, что по закону на рассмотрение бюджета отводится 60 дней, поэтому важно не затягивать процедурные вопросы.
«Регионам РФ, в свою очередь, также предстоит принимать свои бюджеты. Они должны четко понимать, какой объем средств и в какие сроки они получат», — заключил Володин.
Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022—2024 годы, одобренный правительством 21 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, уточняя, что свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.