Проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов внесен в Государственную думу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022—2024 годы в профильный комитет ГД по бюджету и налогам.

По словам Володина, после проверки профильным комитетом всего пакета внесенных документов на соответствие Бюджетному кодексу законопроект о бюджете будет вынесен на дополнительное заседание Совета Думы 1 октября.

«Решением Совета проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, Счетную палату, Центральный банк и Общественную палату для отзывов и предложений», — отметил он, добавив, что по закону на рассмотрение бюджета отводится 60 дней, поэтому важно не затягивать процедурные вопросы.

«Регионам РФ, в свою очередь, также предстоит принимать свои бюджеты. Они должны четко понимать, какой объем средств и в какие сроки они получат», — заключил Володин.