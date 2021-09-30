Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается еще на год — до конца 2024-го. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014—2023 годах учитываются, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Это «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ».

«Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в тексте.