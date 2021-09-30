Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4% до 13 617 рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц», — говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей — рост на 6,4%. Также уточняется, что принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 17,4 млрд рублей.

Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.