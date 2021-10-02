Банк «Левобережный» запустил бизнес-пакет расчетно-кассового обслуживания «Эквайринг плюс», сообщает пресс-служба кредитной организации. Подключить пакет РКО могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не имеют договора эквайринга в банке.

«Бизнес-пакет позволяет значительно экономить компаниям, активно работающим с терминалами безналичной оплаты, за счет специальных условий обслуживания», — отмечается в релизе.

В рамках пакета клиентам бесплатно доступны следующие услуги:

ежемесячное обслуживание расчетного счета;

проведение всех внутрибанковских платежей;

переводы на счета физических лиц до 100 тыс. рублей в месяц;

подключение онлайн-офиса, позволяющего получить многие услуги банка без посещения офиса.

Абонентская плата отсутствует, льготная стоимость платежных поручений — 29 рублей за единицу.

Бизнес-пакет «Эквайринг плюс» подключается в дату заключения договора эквайринга. В случае расторжения договора эквайринга или при отсутствии оборотов по терминалам в течение двух месяцев происходит автоматический переход на стандартные тарифы расчетно-кассового обслуживания. Также доступен переход на другие бизнес-пакеты.