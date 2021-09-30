Акционеры МТС на внеочередном общем собрании 30 сентября в форме заочного голосования приняли решение о выплате телекоммуникационной компанией промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере более 21,08 млрд рублей, или 10,55 рубля на одну обыкновенную именную акцию (21,1 рубля на одну АДР). Об этом сообщили в компании, уточнив, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 12 октября 2021 года.

Кроме того, принято решение о выделении башенной инфраструктуры в стопроцентную дочернюю компанию МТС — ООО «Башенная инфраструктурная компания». Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по развитию башенной инфраструктуры МТС.



Также принято решение о выделении существенной части сетевой и цифровой инфраструктуры МТС (она включает радиоподсистему, коммутацию, транспортную и фиксированную сети, ЦОДы, облачную инфраструктуру) в АО «МТС Веб Сервисы», которое также будет стопроцентной «дочкой» МТС. Ее возглавит вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Егоров.