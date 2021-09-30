Основные фондовые торги в России завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 103,52 пункта. Индекс РТС повысился на 1,21% — до отметки 1 777,74.

Акции СберБанка подорожали на 3,77%, «Полюса» — на 2,27%, «Магнита» — на 0,95%, «Яндекса» — на 0,87%, Мосбиржи — на 0,64%, «Газпрома» — на 0,18%. Бумаги «Норникеля» потеряли в цене 1,88%, «ЛУКОЙЛа» — 0,86%, Mail.ru — 0,55%, МТС — 0,03%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии пытались развить повышение и завершают месяц выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4 030 и 1 740 пунктов соответственно), что указывает на перспективу развития краткосрочного роста. Тем не менее среднесрочно рынок выглядит все более перекупленным, что предупреждает о рисках начала коррекции вслед за западными площадками, — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Инвесторам стоит ориентироваться на поступающие фундаментальные сигналы. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4 040—4 130 пунктов».

«На мировых фондовых биржах в четверг, после попыток роста, преобладали умеренно пессимистичные настроения, которые говорят об опасности развития нисходящей коррекции в следующем месяце. В пятницу особенно интересными могут стать инфляционные данные из Европы и США, а также окончательные индексы деловой активности в производственных секторах. Рисковые активы в условиях отсутствия веских позитивных драйверов теряют опору для роста, а российский рынок пока сохраняет стабильность во многом благодаря своей сырьевой ориентации и отдельным корпоративным историям», — указывает эксперт.



Подводя итоги месяца, Кожухова отмечает, что «российский фондовый рынок в сентябре абстрагировался от пессимистичных настроений на американских площадках и продолжал движение наверх во многом благодаря взлету цен на нефть и природный газ».