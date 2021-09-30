Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,67 рубля, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это время стоил 84,14 рубля (минус 36 копеек).

В ходе сессии было проведено 33,9 тыс. сделок с долларом почти на 2,3 млрд долларов и 6,9 тыс. сделок с евро на сумму около 374 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,59—72,96 рубля за доллар и 84,1—84,58 рубля за евро.



Коррекция доллара на глобальных рынках, которую не помог затормозить пересмотр в лучшую сторону данных по ВВП США за II квартал, позволяла рублю укрепляться, даже несмотря на снижение цен на нефть, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «К вечеру котировки марки Brent теряли в стоимости более 1% и снижались максимальными темпами за последние полторы недели», — уточняет эксперт.