Ускорение инфляции в 2021 году происходит по широкому кругу товаров и услуг преимущественно под влиянием устойчивых факторов; доля товаров и услуг, рост цен на которые ускорился в августе в годовом выражении, составила около 75%. Такие данные представил Банк России.

Регулятор опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов , одобренный его советом директоров 30 сентября. В числе изменений в проекте значится добавление новой врезки «Постоянные факторы в динамике инфляции в 2021 году».

ЦБ констатирует, что на инфляцию воздействует большое количество факторов, при этом если влияние какого-либо фактора исчерпывается на горизонте нескольких месяцев, то реакция на него в ситуации с заякоренными ценовыми ожиданиями лишь повышает ценовую волатильность. В то же время на среднесрочные факторы, связанные с несовпадением спроса и возможностей предложения, можно влиять мерами ДКП.

«Текущее ускорение инфляции наблюдается одновременно по широкому кругу товаров и услуг. Оно связано с восстановлением спроса, опережающим возможности предложения, и с повышенными инфляционными ожиданиями — наиболее устойчивыми факторами», — отмечают в Центробанке.

По его данным, аннуализированные (с исключением сезонности) оценки базисной инфляции (это устойчивое «ядро» инфляции) в среднем за первое полугодие 2021 года находились в диапазоне 5,6—8,3%, тогда как в 2020 году этот диапазон составлял 2,1—5,1%. Все оценки базисной инфляции в первом полугодии 2021 года были выше, чем в 2020 году, и выше таргета ЦБ по инфляции в 4%. Они указывают на то, что в 2021 году ускорение темпа роста цен выше цели было устойчивым и наблюдалось по широкому кругу товаров и услуг, рассуждают в ЦБ. Так, например, доля товаров и услуг, рост цен на которые в августе 2021 года ускорился по сравнению с августом 2020 года, составила около 75%.

В ЦБ подчеркивают, что чаще всего устойчивое ускорение инфляции связывается именно со стабильно растущим спросом, опережающим возможности предложения. «В ситуации, когда расширение спроса обгоняет предложение, наряду с ценами увеличиваются и объемы продаж (инфляция спроса). В 2021 году скользящий двухлетний прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами вышел в положительную область, непродовольственными товарами — ускорился до рекордного значения. При этом двухлетний прирост розничных продаж в первом полугодии 2021 года был двузначным по тем товарам длительного пользования, удорожание которых значительно ускорилось, таким как компьютеры, автомобили, холодильники, стиральные машины. Таким образом, рост розничных продаж косвенно указывает на преобладание фактора расширения спроса в формировании ценовой динамики», — отмечается во врезке к проекту основных направлений ДКП.

«Проводя денежно-кредитную политику, Банк России учитывает тот факт, что разовые факторы ускорения инфляции при незаякоренных инфляционных ожиданиях могут трансформироваться в устойчивые. Повышенные инфляционные ожидания ведут к росту спроса и усиливают перенос издержек на потребителя. Потребители стремятся скорее потратить доходы и отчасти сбережения главным образом на товары длительного пользования. Это подстегивает цены, что, в свою очередь, вновь отражается на ожиданиях. Если они не заякорены на цели, возникает риск устойчивого повышения инфляции, иными словами, раскручивания инфляционной спирали, чему Банк России стремится противодействовать мерами денежно-кредитной политики», — поясняется в обзоре.

Регулятор констатирует, что в 2021 году инфляционные ожидания населения росли и достигли максимального значения с ноября 2016 года. Они отличаются сильной адаптивностью: основным фактором роста были всплески цен на отдельные, чаще всего продовольственные, товары. Таким образом, изначально разовые факторы могут иметь более долгосрочные вторичные эффекты; незаякоренные адаптивные инфляционные ожидания домохозяйств формируют высокие проинфляционные риски.



«В целом ускорение инфляции в 2021 году происходило по широкому кругу товаров и услуг преимущественно под влиянием устойчивых факторов: восстановления спроса, опережающего возможности предложения, и повышения инфляционных ожиданий. В мягких денежно-кредитных условиях могут возникать серьезные риски для среднесрочной ценовой стабильности. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике и ее дальнейшее ужесточение способствует изменению экономического поведения домохозяйств, снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен», — заключает регулятор.