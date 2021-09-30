Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2022—2024 годах составит не более 4% в год. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает ТАСС.

«Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022—2024 годах сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции», — отмечается в документе.



В отдельных муниципальных образованиях тариф может превысить установленный уровень индексации по причине реализации мероприятий, которые включены в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ регулируемых организаций, установления нормативов потребления коммунальных услуг, а также соблюдения тарифов в рамках концессионных соглашений и перехода муниципального образования на «альтернативную» котельную, говорится в документе.