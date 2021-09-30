Минфин в IV квартале планирует разместить облигации федерального займа на 520 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года — 520 млрд рублей по номинальной стоимости», — говорится в сообщении с графиком соответствующих аукционов.



Уточняется, что ОФЗ со сроком до погашения до пяти лет включительно предполагается разместить ориентировочно на сумму 50 млрд рублей по номиналу, от пяти до десяти лет включительно — на 250 млрд, от десяти лет — на 220 млрд.