ЦБ в январе — марте следующего года проведет мониторинг рынка страхования «коричневых» отраслей. Это один из пунктов опубликованной на сайте регулятора программы обследований Банка России на IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года.

«Обследование проводится с целью анализа показателей страхового рынка, связанного со страхованием «коричневых» отраслей и экологического страхования», — поясняется в материалах Центробанка.

Из них следует, что к «коричневым» отраслям отнесены : добыча угля; добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата; добыча металлических руд; добыча прочих полезных ископаемых; производство кокса; производство нефтепродуктов; металлургическое производство; производство, передача и распределение электроэнергии; производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.

Предусмотрено представление страховщиками данных по договорам страхования экологических рисков (страхования ответственности за причинение ущерба экологии).



Мониторинг будет охватывать 17 страховых компаний .