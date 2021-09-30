Сенат конгресса США принял в четверг инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. В поддержку документа высказались 65 сенаторов, еще 35 проголосовали против, передает ТАСС, уточняя, что трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Как ожидается, позднее в четверг вопрос о продлении финансирования правительства до 3 декабря рассмотрит палата представителей конгресса. В случае утверждения нижней палатой инициатива поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

В США 30 сентября заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим инициатива о временном продлении финансирования правительства должна быть утверждена до наступления пятницы (по времени Восточного побережья, 7:00 мск). В обратном случае стране может грозить новый «шатдаун» — приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.



На прошлой неделе палата представителей приняла законопроект о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года. Однако этот законопроект не прошел процедурное голосование в сенате из-за противодействия со стороны республиканцев. Тогда демократы приняли решение разделить две эти инициативы. В среду конгрессмены поддержали приостановку действия лимита госдолга, а голосование по вопросу финансирования работы госучреждений состоится в нижней палате позднее в четверг. Сенат, как ожидается, рассмотрит вопрос о потолке госдолга на следующей неделе.