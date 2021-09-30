Опыт сделок с конкретными категориями ценных бумаг и видами производных финансовых инструментов, который неквалифицированный инвестор получил до 1 октября 2021 года, позволяет ему не проходить тестирование перед сделками с аналогичными видами сложных финансовых инструментов. Об этом говорится в информационном письме Банка России, направленном финансовым организациям.

Так, сделка с фьючерсом, совершенная до введения обязательного тестирования на понимание рисков, то есть до 1 октября 2021 года, освобождает инвестора от необходимости проходить тест при сделке с фьючерсом.

Кроме того, регулятор разъяснил порядок применения нормы, предусматривающей возможность для профессионального участника рынка ценных бумаг и управляющей компании использовать результаты признания лица квалифицированным инвестором, проведенного другим участником финансового рынка. Такое признание проводится по заявлению человека, а не автоматически, и возможно только по тем инструментам, по которым инвестор был признан квалифицированным ранее.



«В информационном письме содержится ряд других положений, которые позволят участникам рынка и инвесторам лучше понять новое регулирование и обеспечат формирование позитивной практики применения норм», — отмечается в сообщении с резюме информационного письма.