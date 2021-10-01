Налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан может быть снижен c действующих 30% до 13%, пишут «Известия» , ссылаясь на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова. Пока этот вопрос обсуждается, уточнил он, добавив, что профессиональные участники рынка предлагают сделать нулевую ставку, но это опасно и может вызвать недовольство: почему для россиян 13%, а для иностранцев — 0%. Компромисс — 13%. Существует много барьеров для привлечения иностранцев на фондовый рынок — сейчас они платят налог с инвестиций в размере 30%, отметил Чебесков. Также необходимо решить вопрос с точки зрения идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран.

Чтобы сделать российский фондовый рынок более открытым и доступным для иностранных граждан, Минфин совместно с ЦБ и участниками рынка рассматривает возможности по упрощению их идентификации, сообщили пресс-службе ведомства. В ЦБ отметили, что положительно относятся к мерам, направленным на повышение привлекательности российского фондового рынка, в том числе для иностранных инвесторов. В части открытия ИИС иностранцами законодательных ограничений нет, однако налоговые нерезиденты не могут воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, поэтому оформление такого счета для них нецелесообразно, пояснили в Банке России.

Несмотря на то что у России есть соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, где предусмотрены размеры взимаемого налога на территории РФ, по факту все усложнено, отметил руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. В таких случаях необходимо определить статус резидента и нерезидента при помощи дополнительного пакета документов. Чтобы вернуть часть уплаченного НДФЛ, инвестору нужно самостоятельно обращаться в налоговую с большим комплектом документов, уточнил эксперт. Из-за более трудоемкой идентификации иностранцев открытие для них брокерского счета усложнено, отметили в БКС. Для привлечения инвесторов извне нужен новый облегченный процесс идентификации и верификации их паспортных данных, уверены в компании.

По словам председателя правления «Финама» Владислава Кочеткова, основная ставка — на граждан СНГ, сейчас они вынуждены инвестировать в российские ценные бумаги через офшорных брокеров, но отдадут предпочтение прямым схемам. Наиболее перспективными выглядят рынки Казахстана и Белоруссии.

Обсуждаемые меры повысят привлекательность российской фондовой площадки, оценивает старший аналитик по акциям компании «Система Капитал» Андрей Ушаков. Но приток извне будет сдержанным, так как в российский рынок уже инвестируют многие граждане соседних государств, считает он. А для иностранцев из развитых стран, с учетом договоров об избежании двойного налогообложения, снижение налога в РФ компенсируется более высокими внутренними налогами на прибыль, добавил эксперт. Минус в этой ситуации один — снижение налоговых поступлений в бюджет, но для России эти потери несущественные, считает Ушаков.