Наблюдательный совет Московской биржи принял решение признать целесообразным переизбрание Юрия Денисова председателем правления биржи, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Трехлетний срок полномочий Юрия Денисова в должности председателя правления Московской биржи истекает 12 мая 2022 года. Наблюдательный совет заранее инициировал процедуру переизбрания главы компании и одобрил его кандидатуру к избранию с мая 2022 года на следующие три года.

«В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления наблюдательный совет Московской биржи заблаговременно до истечения срока полномочий рассмотрел вопрос переизбрания главы биржи. Под руководством Юрия Денисова биржа успешно реализует проекты по представлению новых продуктов и услуг в рамках стратегии-2024. Операционные и финансовые результаты опережают намеченные планы. С учетом достигнутых результатов наблюдательный совет считает целесообразным переизбрание Юрия Денисова на следующий трехлетний срок», — пояснил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин.

Юрий Денисов назначен председателем правления Московской биржи с 16 мая 2019 года. Имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках, включая руководящие должности в крупнейших российских финансовых организациях. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения».