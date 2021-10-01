📰 Экономисты спрогнозировали курс доллара в районе 69—73 рублей в октябре и до 76 рублей — к началу зимы, пишут «Известия» . Курс евро может повыситься до 86 рублей, но к концу месяца, вероятно, вырастет до 92—94 рублей. По словам экспертов, курс рубля к основным валютам определяется балансом ряда факторов: динамики сальдо счета текущих операций, платежей по внешнему долгу, монетарной политики российского ЦБ и мировых центробанков, общей ситуации на мировом рынке и геополитических факторов. Сейчас, как отмечают аналитики, баланс факторов смещен в пользу рубля: нефть и газ, как и металлы, стоят дорого и факторов для их разворота нет, что усилит сальдо платежного баланса. Чистые выплаты по внешнему долгу РФ составят 1,4 млрд долларов, что окажет незначительное влияние на курс. При этом они напомнили, что ЦБ в течение года несколько раз повышал базовую ставку и, вероятно, сделает это и 22 октября.

📰 Министерство финансов РФ допустило многократное снижение мирового спроса на нефть, если западные страны заключат соглашения о декарбонизации, пишут «Известия» со ссылкой на опубликованный 1 октября доклад ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов». Как уточняют специалисты, по предварительным оценкам, спрос на нефть в 2050 году может упасть в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года. Вместе с этим в докладе приводятся прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым цены на «черное золото» могут снизиться к 2030 году до 35 долларов за баррель, а к 2050-му — до 25 долларов. Отмечается, что уже сейчас крупные международные инвестфонды начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные.

📰 Российские угольные компании не сумеют оперативно нарастить поставки в Европу, чтобы воспользоваться хорошей конъюнктурой, пишет «Коммерсант» . Этому мешают инфраструктурные ограничения, наличие действующих контрактов, неспособность быстрого роста добычи из-за нехватки мощностей подрядчиков, а также желание угольщиков больше поставить в Азию, где цена выше. Спрос на уголь растет на фоне почти ежедневно бьющих исторические рекорды цен на газ. Bloomberg сообщил, что европейские энергетики просят российских угольщиков увеличить поставки угля, но Минэнерго РФ заявило, что не получало официальных обращений от властей ЕС. Однако, по мнению экспертов, спросом в Европе смогут воспользоваться небольшие предприятия, которым трудно вывозить груз через Дальний Восток. Так, в этом году экспорт в Европу, по данным Минэнерго, в первом полугодии вырос на 2,4%, до 22,5 млн тонн.



📰 Минстрой предлагает изменить порядок лицензирования управляющих многоквартирными домами организаций, пишет «Российская газета». Ведомство разработало проект постановления правительства об этом. Предполагается обеспечить возможность предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без переоформления лицензии, говорится в пояснительной записке к документу. Будет развиваться реестровая модель в сфере лицензирования, что, как ожидается, снизит нагрузку на бизнес. Поправки связаны с вступлением в силу в июле нового закона о государственном и муниципальном контроле и внесением изменений в закон «О лицензировании». В связи с этим с марта 2022 года не будет необходимости в переоформлении лицензии в этой сфере. По мнению экспертов, цель вступившего в силу в июле закона — оптимизировать давление на бизнес со стороны проверяющих органов.

📰 Сумма российского экспорта по итогам года превысит 500 млрд долларов — впервые с 2013 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз банка Citi. Уже сейчас объемы продаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в аналитической записке «Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль». По данным таможни, объем экспорта в денежном выражении за январь — июль составил 187,4 млрд долларов, причем в июле было продано за рубеж товаров на сумму 48,9 млрд долларов (рост к июню на 13,7%, к июлю прошлого года — на 98,2%). Последний раз значения, превышающие эту сумму, были зафиксированы в декабре 2013 года (49,6 млрд долларов). Разгон экспорта аналитики Citi связывают с ценовым ралли на сырьевых рынках, прежде всего на нефтегазовых.

