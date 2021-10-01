Правительство не заложило увеличение утильсбора на автомобили и самоходную технику в 2022 году в доходы бюджета, пишет «Коммерсант» . Повысить сбор предлагал Минпромторг в начале года, но идея вызвала протест у многих участников рынка — от аграриев до строителей — из-за рисков роста стоимости продовольствия и новых дорог.

Как следует из проекта бюджета на 2022 год, внесенного в Госдуму, в 2021 году правительство соберет 513,8 млрд рублей за счет утильсбора на колесную и самоходную технику, 357,7 млрд рублей уже поступили. На 2022 год заложено лишь на 17,1 млрд рублей больше — почти 531 млрд рублей.

Фактически такой скромный рост суммы предполагает не увеличение размера утильсбора, а незначительный прирост импорта и производства. К примеру, при последнем повышении утильсбора на автомобили с 2020 года в среднем на 110,7% в легковом сегменте в проекте бюджета прогнозировался двукратный рост поступлений от автотранспорта. В Минфине пояснили, что в проекте бюджета учтены действующие нормативно-правовые акты по утильсбору и прогноз объемов от Минэкономики.

В целом для бюджета повышение утильсбора не дает критического эффекта, поскольку он остается там не полностью. Из 513,8 млрд рублей, которые соберут за его счет в 2021 году, только 130,4 млрд рублей реально представляют собой доходы бюджета. Это доходы, задекларированные через ФТС, то есть сбор от импорта, который в 2022 году вырастет на 10 млрд рублей, до 140,4 млрд рублей. Большая часть утильсбора — 383,5 млрд рублей — в 2021 году собрана с локального производства, которому он частично возвращается в виде компенсаций.

В 2021 году они были гарантированы концернам со специнвестконтрактом (в объеме 25%), остальная часть в автопроме зависела от уровня локализации. В 2022 году предполагается собрать с локального производства на 7 млрд рублей больше — почти 391 млрд рублей. Правда, теперь в бюджете останется больше, поскольку гарантированная часть компенсаций отменена и те полностью будут зависеть от локализации.

Собеседники рассказали, что в процессе финализации бюджета в правительстве Минфин не закладывал доходы от индексации. Позиция, в частности, была обусловлена «токсичностью» темы, отметил один из них.

Индексация 2020 года должна была стать последней в автопроме: ставки пошлин на ввоз автомобилей снижены до уровня, согласованного с ВТО, и уровень барьера для импорта больше не меняется. Но глава Минпромторга Денис Мантуров в конце 2019 года говорил, что «для стимулирования локализации» утильсбор будет вновь проиндексирован «через какое-то время — с 2021 или 2022 года», а осенью 2020 года началось обсуждение его индексации с 1 января в среднем на 30%. Правительство отложило эту дискуссию, в том числе на фоне и без того активного роста цен на автомобили, и возобновило ее этой весной. Для легковых и грузовых автомобилей обсуждалось повышение на 25%, что было меньше, чем в прошлые годы, и не вызвало резкого протеста у участников отрасли. Но одновременно предполагался трехкратный рост сбора на спецтехнику и шестикратный — на полуприцепы, что вызвало противодействие различных игроков — от аграриев до строителей — из-за риска роста стоимости продовольствия и новых дорог. В итоге по поручению правительства Минпромторг пересмотрел размер индексации для части спецтехники. А затем, как рассказывали собеседники, по решению премьера Михаила Мишустина повышение не было принято. Дискуссию частично затормозили и приближавшиеся выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре, говорили источники. А 24 сентября Денис Мантуров сообщил, что, скорее всего, в этом году не будет повышать утильсбор.